طرابلس تتجاهل كورونا وتتحوّل إلى مدينة “طوابير”

سجلت المحال التجارية والمصارف وأسواق بيع الخضروات حالة ازدحام كبيرة منذ ساعات الصباح الأولى وفقا لصور ومقاطع فيديو انتشرت صباح اليوم وتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد يتعارض مع إجراءات الوقاية من انتقال عدوى كورونا.

وتأتي هذه الازدحامات بعدما أعلنت اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا أمس الأربعاء فرض حظر التجوال اعتبارا من غد الجمعة ولمدة 10 أيام متتالية.

وكان مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف قد نشر صورا أظهرت طوابير المواطنين بانتظار دورهم لسحب مستحقاتهم من الأموال، كما انتشر على نطاق واسع مقطع يظهر عشرات المواطنين وهم في حالة تدافع أمام سوق المهاري أحد أكبر أسواق السلع الغذائية في طرابلس.

ووصلت “الطوابير” والازدحامات إلى مراكز بيع غاز الطهي ومحطات الوقود التي تهافت المواطنون عليها بشكل كبير وسط غياب شبه تام للإجراءات الوقائية من كورونا .

وكان المجلس الرئاسي قد اعتمد حظر التجول لمدة 10 أيام بداية من يوم غد الجمعة الذي يقضي وفقا لتوصيات اللجنة بإقفال أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة وقفل المصارف نهائيا ويسمح بالتنقل على الأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الـ8 حتى الساعة الـ2 ظهرا دون استعمال السيارات.

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