البعثة الأممية تستنكر التمثيل بالجثث وأعمال النهب وهروب سجناء بصبراتة وصرمان

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا لا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين الأمر الذي يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة.

البعثة وفي بياناً لها نشرته عبر موقعها الرسمي قالت:” نتابع ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجيناً دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية التي سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة الوفاق مؤخرا ،إذا تم التأكد من صحتها من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وأدانت البعثة ما أسمته “القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني الليبي” على طرابلس بالصواريخ التي سقط الكثير منها على أحياء مدنية وأسفر عنها وقوع إصابات،بحسب البيان.

البعثة الأممية حذرت من أن الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا،داعية أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والتحريض والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية