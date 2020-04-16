الأمم المتحدة: الوضع على الأرض في ليبيا يدعو للقلق الشديد

ليبيا – قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في ليبيا يمكن أن تشكل جرائم حرب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بحسب وكالة “الاناضول”.

وقال دوجاريك: “نعتقد أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في ليبيا يمكن أن تشكل جرائم حرب”.

ودعا الذين لهم تأثير على أطراف القتال إلى حثهم على الوقف الفوري للأعمال العدائية والجلوس على طاولة المفاوضات.

كما إعتبر أن الوضع على الأرض في ليبيا يدعو للقلق الشديد، مطالباً مجدداً بالوقف الفوري للأعمال القتالية وتطبيق هدنة إنسانية لمواجهة فيروس كورونا.

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