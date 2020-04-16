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في فتوى جديدة .. الغرياني : التبرع بالدم للمقاتلين أحد أبواب الجهاد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المُفتي المعزول الصادق الغرياني، إن هذا الأسبوع كان به انتصارات باهرة، موضحًا أنه تكبد فيها ما وصفه بـ”العدو” خسائر كبيرة في المعدات والمرتزقة، حسب وصفه .

الغرياني أضاف –  في مقابلة له عبر فضائية “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية –  “ففي منطقة شرق مصراتة، بعد غدر العدو ببوابة بوقرين وحاول الاستيلاء عليها، ما أن سمع الناس في مدينة مصراتة وما حولها من المدن، النداء يدعوهم إلى النفير العام حتى هبوا جميعًا، رجالاً وركبانًا، وكل من كان في عمل تركه وركب الطريق”.

وتابع “فانطلقوا بفضل الله على العدو انطلاقة كاسحة، وكبدّوه خسائر كبيرة في القتلى من المرتزقة ودحروه إلى الصحراء، حتى ترك جثث مرتزقته ملقاة في الصحراء والعراء، مفضوحة ومكشوفة أشكالاً وألوانًا”.

وواصل الغرياني “في المنطقة الغربية، كانت هناك انتصارات كاسحة، تحررت فيها 7 مدن من قبضة عصابات حفتر، حيث كان يختطفها لأكثر من 3 سنوات يقتلون ويسجنون، وأهنئ وأحيي أبطال ورجال الزاوية الغربية الذين أخذوا بزمام الموقف، وكانت أيديهم على الزناد طوال السنوات الماضية يعدون العُدة”.

وأردف “أحييم لشهامتهم وشجاعتهم وبطولتهم واهتمامهم بالثورة وقضاياها وثباتهم على المبادئ، كما أحيي كل المدن التي التحقت بهم، كجنزور وغيرها من المدن التي التحقت بالجبهة وكذلك أهالي تلك المناطق المختطفة الذين انتفضوا من الداخل، والتحموا بالقوات القادمة عليهم، فكانوا خير عون على هذا الانتصار الكاسح الذي كان سريعًا وبأقل التكاليف”.

وتطرق الغرياني إلى التبرع بالدم، قائلاً: “إن المواطنين بهم نوع من الإهمال والتفريط ولا يقومون بالواجب المطلوب منهم، في المساعدة بالتبرع بالدم لمن في الجبهات، ولا يلتفتون إلى العون الذي أمر الله به، والتعاون على البر والجهاد، كما أن الجهات المسؤولة لا تسهل للناس هذا الأمر، فيقولون إن عندهم مكان للتبرع في مستشفى أبو ستة، ولكن 60 أو 70% من الناس لا يعرفون مقر المستشفى، لأنها خاصة بالأمراض الصدرية”.

وروى “إذا أراد المسؤولون تسهيل هذه المسألة، فعليهم وضع سيارات للتبرع في 60 مكانًا وليس مكان واحد، فطرابلس بها 3 مليون فرد، فكيف يكون هناك نقص بالدماء في الجبهة، فينبغي أن تكون هناك سيارات للتبرع في كل الميادين العامة والأسواق”.

واستطرد الغرياني “التبرع بالدم في المعارك من أهم الأمور، وركن من استمرار المعركة، فعندما ندخل المعركة يكون بها جرحى وإصابات، وبالتالي لا توجد معركة بها مستشفيات ميدانية، وإذا كانت هذه المستشفيات بلا دماء يكفي للجرحى فما فائدته؟”.

وأكمل “التبرع بالدم باب من أبواب الجهاد، فالجهاد ليس بالسلاح وقتال العدو، ولكن كل عمل ينال من العدو يدخل في باب الجهاد، والجريح عندما يحصل على الدماء، تُعاد إليه الحياة والقوة، ويقاتل بروح ونفس المتبرع، ونيابة عنه، وهذا أمر ينبغي ألا يُستهان به”.

واستفاض الغرياني “كل من يقومون بأعمال الجبهة لا يستهينون بهذه الأعمال، كمن هم في المطابخ ويعدون الطعام والوجبات، وعاكفون على ذلك، هؤلاء عملهم كعمل المجاهدين، وأجرهم أجر المجاهدين، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من يزود الجبهة ويمدها بأي إمداد”.

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تعليقات

  • أني احذركم يا شباب بلادي فاحذروا …
     مِن فتاوي الغرياني الدجال الاعورُ
    انه مُرِدكم الضلاله فستندموا
    فثبوا لرشدكم وللحق فارجعوا
    وهلموا الي الكرامه وبنخبها فانتشوا

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  • واضح ان شيخ المنافقين يعيش فى كوكب اخر فاى انتصار ياحمار على مدن امنة تحمى نسفها بابنائها واعلنت ولائها للجيش الوطنى جاء الدواعش ليذبحوا ابنائها ويحرقوا منازلهم وينهبوا سياراتهم واى جثث فى الصحراء يامعتوه فمن يقتل جرحى داخل مستشفى ويقتل ابناء ضابط حتى الصهاينة لم يفعلوا ذلك اما الجثث الملقاه لكلابك الذين فشلوا فى الهجوم على قاعدة الوطية تعالى اسحبهم ياكلب لو كان عندك دم وتعلم الاسلام الصحيح من ابطال قاعدة الوطية عالجوا الجرحى المهاجمين عليهم ولم يقتلوهم مثل الهمج الصهاينة اتباعك الذين فشلوا فى كل هجماتهم بمحاور القتال اما اسود الجيش الوطنى وراينا صور عشرات الجيف لكلابكم اثناء التقدم لابوسليم اى انتصار ياحمار لمن فشلوا فى دخول مطار طرابلس على مدار عام حتى بدعم المعتوه التركى .انتظر قريبا الانتصار الحقيقى عندما يحرر الجيش الوطنى مصراطة بدعم من خير اجناد الارض جيش يسد عين الشمس الاف الدبابات ومئات الطائرات ومئات الالاف من الجنود لديه خبرة كبيرة فى سحق الارهاب فى سيناء وحبس ربكم الاعمى مرشد عام الخوان منذ 7 سنوات رغم نباح اردوغان ودفن رسوله الاهطل مرسى رغم انف المعتوه انه حفيد فرعون انسى ياميبون

    رد

  • من يشاهد افراح الخوان يتذكر زمان سقوط غريان وقالوا ان الجيش الوطنى انهار وسنحرر المطار وسنصل الى الرجمة وبعدها رينا انتصار كبير للجيش الوطنى وتحرير الجنوب وسرت وبالتالى حرمان المليشيات من عائدات النفط ولم يستطع اى حمار من الخوان ان يدخل مطار طرابلس حتى بعد ان توسلوا للمعتوه ان ينقذهم والعبرة دائما بالنهاية فالمعركة كر وفر واذا كان الجيش الوطنى تعمد ان ينسحب من المنطقة الغربية لجر اكبر عدد من الملبشيات والمرتزقة لمساحات شاسعة واخلال محاور القتال التى يحتموا فيها بالسكان وان تحرير مصراته اهم من صبراته حاليا كما كان من قبل سرت اهم من غريان والان اين يوجد الجيش الان هل كما تصور الخوان انهم على ابواب بنغازى ام على ابواب مصراته وفى عمق طرابلس ونصب المصيدة لاصطياد الجرذان ولا يجد من يتقدم بعد ان تكبدوا خسائر فادحة وراينا مرتزقة سوريبن فى طرابلس متوجهين لصبراته بحثا عن بشار فرصة لاقناع هذا الحمار ليكمل البحث عنه فى تونس وبالمناسبة حدث موقف مشابه عندما ذهبنا لرحلة من طرابلس الى صبراته وظلت احد السيارات فى السير حتى وصلت الى رأس جدير وبالطبع اعادوها لان مكتوب عليها شعبى عام وليست خاصة

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