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امغيب: سيلاحظ الجميع عودة نشاط داعش بعد سيطرة المليشيات الإرهابية على مدينتي صبراته وصرمان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الإرهابيين الذين تم اطلاق سراحهم اليومين الماضيين من السجون بعد سيطرة المليشيات الإرهابية على مدينتي صبراته وصرمان هم بقايا مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

امغيب لفت في تدوينه له عبر صفحته السخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن هؤلاء كانوا يقاتلون الجيش في بنغازي ودرنة واجدابيا والهلال النفطي والجنوب وهم الفارين من قبضة الجيش بعد تحرير هذه المناطق.

وأكد على أنه بعد اخراجهم من السجون سوف يلاحظ الجميع عودة نشاط تنظيم داعش في المنطقة الغربية وبالتالي عودة التفجيرات والعمليات الإجرامية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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