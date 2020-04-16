مباحثات تونسية ليبية لمكافحة فيروس كورونا

استقبل وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، صباح اليوم الخميس 16 أبريل 2020، ووفدا من المكتب الصحي بالسفارة الليبية بتونس، يضم كلا من الدكتور هيثم شعبان والدكتور الرماح صالح.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل مزيد دفع علاقات التعاون والشراكة بين تونس وليبيا في المجال الصحي وتنسيق الجهود بين البلدين للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن تونس سجلت, حسب اخر بيانات الوضع الوبائي الصادرة عن وزارة الصحة أمس الأربعاء، 780 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و35 حالة وفاة، مقابل تعافي 43 شخصا.