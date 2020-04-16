إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة الليبية تتفقد الأوضاع الصحيه بمركز خدمات الكلى بنغازي

ليبيا – أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة أمس الأربعاء زيارة تفقدية لمركز خدمات الكلى بنغازي.

الزيارة تضمنت بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة تفقد سير العمل بجميع أقسام المركز والاطلاع على الخدمات الطبيه المقدمه لمرضى غسيل الكلى والأجراءات الأحترازيه التى تطبق للوقاية من فيروس كورونا المستجد كما شملت الجوله تفقد قسم الإعاشه( المطبخ) و طريقة إعداد الوجبات التى تقدم للمرضى.

وأثنى مدير الأداره ومدراء المكاتب المرافقين له على الجهود التى تبذلها إدارة المركز والعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييريه.

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