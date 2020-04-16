مصدر طبي بمستشفى ترهونة: وفاة حالات بالفشل الكلوي نتيجة حصار «حكومة السراج» للمدينة

أكد مصدر طبي بمستشفى ترهونة؛ وفاة العديد من الحالات المصابة بالفشل الكلوي نتيجة الحصار المفروض على المدينة من «حكومة السراج».

وأوضح المصدر، لصحيفة «الساعة 24»، أن وفاة المرضى جاءت نتيجة “انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات عن المدينة منذ أسبوعين، وكذلك انقطاع المحروقات والبنزين وغاز الطهي”.

وكان الطيران التركي المسير قد استهدف طائرة شحن محملة بالمستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا، أثناء هبوطها في مدرج ترهونة، في مخالفة واضحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، حيث كانت تلك الشحنة معدة لتجهيز العديد من المستشفيات لمواجهة كورونا في مناطق غرب البلاد.

وكان عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية قد أدان الاستهداف المتكرر لشحن المواد الطبية والغذائية والمحروقات المتوجه من شرق البلاد لغربه من قبل الطيران التركي المساند للحشد المليشياوي الإرهابي، مضيفا، كان حري بحكومة العمالة التي تدعم المليشيات الإرهابية واستقوت بالطيران التركي المسيّر أن تلتفت للمستشفيات المتهالكة بدلا من استهداف الشحنة القادمة إليها لمواجهة الوباء.