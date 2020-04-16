بعد وصفه مسلحيهم بالميليشيات.. صوان: تصريحات وزير الدفاع التونسي استعلائية لا تعبر عن علاقة البلدين

ليبيا – أعرب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية محمد صوان عن استنكاره لتصريحات وزير الدفاع التونسي التي قال بانها ساوت بين ما وصفها بـ”حكومة الوفاق الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان) وبين من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية التابعة للبرلمان المنتخب).

صوان أكد في تدوينه له بحسب المكتب الإعلامي التابع لحزب العدالة والبناء على أن هذا الخطاب الاستعلائي الزائف لا يعبر عن العلاقة مع الشعب التونسي حسب قوله.

ودعا وزارة خارجية الوفاق إلى اتخاذ الموقف المناسب من هذا التصريح.

يشار إلى أن وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، قد وصف في مقابلة مع تلفزيون “حنبعل” التونسي الأحد الماضي، مسلحي الوفاق الذين يسيطرون على المعابر الحدودية مع تونس بالميليشيات ما أثار حفيظة حكومة الوفاق وجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وتونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية