عن الحظر الكامل.. الفيتوري: ارتجال في محاربة كورونا

رأى الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري، أن قرار فرض حظر تجوال كامل في البلاد، هو قرار “إيجابي ولكن فائدته محدودة”.

وقال الفيتوري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قرار من هذا النوع في آليات صنع القرار لدى أي سلطة، يجب أن يكون مبني على معطيات محددة، وفي حالة تفشي الكورونا هذا يعني، من ضمن أسباب أخرى، أن السلطات الصحية لديها معلومات بتفشى الوباء بنسبة أكبر مما هو معلن، وهذا يعني أن تلك السلطات وصلت إلى تلك القناعة بعد أن أعدت تصورات (computerized simulations/projections) تنبئها بشكل وسرعة انتشار الوباء، وبؤره المحتملة في البلد، وهذا يتم بعد إجراء آلاف الفصوحات العشوائية للناس خاصة في مدن ظهرت فيها حالات مقيمة ولم تغادرها، فهل حدث أي من هذا؟”.

وتابع الفيتوري، “حسب المعلومات الرسمية المنشورة فأن عدد الحالات التي تم الكشف عليها كلها أما ظهرت عليهم الأعراض أو مخالطين لمصابين وعددها لا يزيد عن 300 حالة كشف مبدئي. يعني السلطات المختصة تنتظر أن يأتيها المرضى ولا تقوم هي بالبحث عنهم بالكشف العشوائي! فكيف وصل المعنيون إلى ضرورة اتخاذ القرار في هذا التوقيت؟ رغم أن الحظر إيجابي ولكن فائدته محدودة أذا كنت لا تعرف أين هي البؤر المحتملة وهل المصدر فعلا من الخارج وعدد المسوحات التي قمت بها لا تمثل حتى عٌشر في المائة من السكان؟ أرتجال في محاربة كورونا وأرتجال في محاربة بعضنا البعض”، على حد تعبيره.