مُكذبين تصريحات القنصل الليبي.. العالقون بتركيا يطالبون الوفاق بنقلهم إلى ليبيا قبل شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب المواطنون الليبيون العالقون بتركيا، حكومة الوفاق إرجاعهم إلى ليبيا، موضحين أنهم معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر العالقون في بيان مرئي له، “نحن إخوانكم العالقين في تركيا من مرضى وجرحى وعائلات وكبار في السن ونساء وأطفال، وتجاوزنا فترة الحجر الصحي لأكثر من شهر, وأصبحنا تحت الإقامة الجبرية دون اتخاذ أي إجراءات بخصوص العودة إلى أرض الوطن، منذ إقفال المجال الجوي في الخامس عشر من مارس الماضي، مما لا يعطي الدولة الليبية الذريعة لبقائنا في الدولة التركية”.

وتابعوا موجهين بيانهم لحكومة الوفاق: “نحملكم مسؤولية ما وصلت إليه أحوال العالقين، بسبب مخاوفهم من ازدياد حالات الإصابة بالفيروس في تركيا بتسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة، مما سبب انهيارات نفسية بين الليبيين ومنع الجرحى والمرضى من استكمال علاجهم بسبب تفشي الوباء داخل المستشفيات”.

وواصلوا “وحيث أننا ننفي تصريحات القنصل بخصوص الإقامة المريحة، وعليه نطالبكم بسرعة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي في ليبيا قبل شهر رمضان المبارك ونحذر من مغبة إبقاءنا في تركيا والمتاجرة بقضية العالقين، وإجلائنا أسوة بكل دول العالم التي أجلت رعاياها وحظرتهم داخل أراضيها، ونحملكم مسؤولية أي إصابة يتعرض لها أي عالق علمًا بأن الليبيين في تركيا لم يسجلوا أي حالة”.

وسجلت ليبيا 26 إصابة بفيروس كورونا المُستجد حتى الآن، منها 4 حالات بمدينة بنغازي، وحالة وفاة واحدة بطرابلس.

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