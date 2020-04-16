الأرصاد : طقس معتدل وأمطار متفرقة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة

العنوان_ليبيا

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة صادرة اليوم أن تشهد الاجواء طقس معتدل على اغلب مناطق ليبيا مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق غرب ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز يميل الطقس للاعتدال على اغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب هذا اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا خاصة على مرتفعات الجبال الغربي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأشارت النشرة إلى احتمال سقوط إمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مناطق الجبل الغربي – مزدة – القريات والحمادة.

ونوهت النشرة الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال مابين (16 – 25) مْ وعلى دواخل (26 – 30) مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين (31 – 38) مْ.