مؤكدًا أنهم منتحلي صفات عسكرية .. باشاغا يأمر بالقبض على اثنين من قيادات “بركان الغضب”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، خطابًا إلى رئيس جهاز المبحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن مصراتة، لاستدعاء الملازم فرج خليل، بناءً على طلب من وزير الداخلية فتحي باشاغا .

وأشار مدير مكتب “باشاغا” في خطابه، إن أن الشخص المذكور ينتحل صفة عقيد بـ”الجيش الليبي” ولديه صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بها صور يرتدي فيها الزي العسكري الخاص بالجيش برتبة عقيد، مطالبًا بالتحقيق معه في هذه الوقائع.

كما وجه في خطاب آخر لمدير مكتب المعلومات والمتابعة، باستدعاء المدعو ناصر عمار، موضحًا أنه لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” ويمتحن شخصية أمر قوة الإسناد.

وواصل مدير مكتب باشاغا، أن “عمار” يبث الإشاعات من خلال هذه الصفحة، ويسرب المعلومات المفلوطة ويقوم بتصريحات إلى وكالات تابعة إلى العدو المتعلقة بسير المعارك .

وأردف أنه بناء على تعليمات وزير الداخلية بالوفاق، تقضي باستدعاء المعني والتحقيق معه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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