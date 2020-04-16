السراج يستعرض لحكومة الوفاق الموقف العسكري

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس خلال اجتماع للمجلس ملخصا للموقف العسكري في البلاد.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس نائبي الرئيس أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث عرض السراج ملخصاً لتطورات الموقف العسكري على الأرض، وجرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية كما تطرق الاجتماع للبرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها والمدن المحررة، والإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات المواطنين.

من ناحية أخرى تابع الاجتماع مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).