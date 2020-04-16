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كورونا يضع “تعليم ليبيا الهش” على المحك

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

أكثر من مليار و500 مليون طفل حول العالم تأثروا بشكل مباشر من خلال تفشي جائحة كوفيد 19 التي حرمتهم من الوصول إلى المدارس ودور الحضانة بسبب سياسات التباعد الاجتماعي التي دفعت العديد من الدول إلى تعطيل المؤسسات والأنشطة وإيقاف المدارس والجامعات.

التعليم في ليبيا الذي يعاني صعوبات جمة في الظروف الاعتيادية بات اليوم أمام اختبار صعب لتطبيق التعليم عن بعد لضمان عدم ضياع العام الدراسي على التلاميذ فيما برزت بعض المحاولات الخجولة والمتواضعة من بعض المؤسسات التعليمية الخاصة لتدارك الموقف لكنها تبقى مبادرات فردية غير واضحة المعالم فلا معايير واضحة للتقييم فيما غابت آليات الاختبار واعتماد النتائج من وزارة التعليم على الطلاب وأولياء أمورهم.

أزمات متعددة تقف حجر عثرة في طريق تنفيذ خطوة كهذه أبرزها أزمة الكهرباء المزمنة التي يعاني منها الليبيون والتي تؤثر بشكل مباشر على خدمات الإنترنت ما يجعل التعليم عن بعد في ليبيا ضربا من الخيال وأضغاث أحلام غير قابلة للتحقيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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