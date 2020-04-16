«الرئاسي» يبحث برامج تعزيز الأمن في طرابلس و«المدن المحررة»

بحث المجلس الرئاسي البرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها و«المدن المحررة» في المنطقة الغربية، والإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس لتناول مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث عرض رئيس المجلس فائز السراج ملخصا لتطورات الموقف العسكري على الأرض، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ومن ناحية أخرى، تابع الاجتماع مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع نائبي رئيس المجلس أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

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