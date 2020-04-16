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بلدي زوارة: ما حدث مع الحرس البلدي زلطن كان تنفيذا لتعليمات «جويلي» حفاظاً على سلامة الجميع

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر المجلس البلدي زوارة الكبرى، بيانًا قال خلاله، إن “ما حدث لسرية البلدي المقاتلة بزلطن أثناء العمليات العسكرية جاء تنفيذًا للتعليمات الصادرة من غرفة عمليات المنطقة الغربية (التي يترأسها المدعو أسامة جويلي والتابع لـ«حكومة فائز السراج»)”.

وأكد «البيان» الذي اطلعت عليه «الساعة 24» أن ذلك الإعتداء “لايتعدى كونه إجراءًا أمنًا واحترازيًا  خلال العمليات حفاظًا على سلامة وأمن الجميع وهو دليل على حرص أبناء الجيش الليبي وقواته المساندة على تنفيذ التعليمات”. على حد زعم البيان.

وكانت مليشيات زوارة قد اعتدت على مقر جهاز الحرس البلدي فرع زلطن، وقامت بإهانة منتسبي فرع الحرس البلدي وتوجيه السباب والشتم لهم، وتعرض البعض منهم للركل والضرب، وقامت بحملات اعتقال تجاه منتسبيه، بالتعاون مع الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لفائز السراج، وذلك بعد اقتحام المدينة بدعم جوي وإسناد بحري تركي، ومرتزقة سوريين.

وكان الطيران التركي المسير، قد شن الاثنين الماضي، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة.

واستهدف الطيران التركي مديريات الأمن بعدد من المدن بالمنطقة الغربية، وتمكنت مجموعات إرهابية من السيطرة عليها ومن بينها صرمان، وزلطن التي اقتحمت العناصر الإرهابية ومليشيات زوارة مقر الحرس البلدي فيها أثناء أداء أفراده مهام عملهم، وأهانوهم.

وواصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، لليوم الثالث على التوالي، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

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الحرس البلدي زلطن بلدي زوارة جويلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الحرب خدعه اذا لم تتوفر فيها شروط لا شنها فمن المستحيل كسبها ليس هكذا تودار الحروب الخبره والسلاح هم عنصرين اساسين ولكن الذي نراه ليست حرب بل أشبه بحرب العصابات واللذي تدعى بأنه جيش فى الحقيقة لا لم تستطع حتى بمحاصرة مدينة بحر وجو وبر وتجفيف الدعم اللوجستى للعدو الجنرال صبيت اهتماماتك على نقاط محدده فى بعض المدن وخاصة طرابلس و التى بسببها يلتحق بك أشر هزيمة وسؤال ماذا جنيت طيل الشهور مكاسب على الارض لا مدن لا خرب نعم تهجير وقتل الابرياء من المدنيين نعم لم تكذب عليك الصحف لمنتداك بالجنرال المتقاعد وان الاون لذلك

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  • ياحمار اادواعش والمرتزقة السورية خارج سيطرة الميبون جويلى ويتلقوا اوامرهم من مفتى الارهاب الغريانى بشاهد اﻻرهابى العمو الذى قال تم احراق مديرية تمن صبراته فتوى شرجية !!

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  • ولماذا تنكر انجازات ماتقول كذبا انه جنرال متقاعد لان من رقاه الى رتبة المشير كان رئيس البرلمان والقائد الاعلى للجيش وقتها رسميا ويمثل ليبيا فى كل المحافل الدولية ومكلف بقرار من البرلمان قائد للجيش المهم هل تنكر تحرير اقليمى برقة وفزات وتعيشان الان فى امان ولاتنسى ان الجيش مفروض عليه حظر سلاح وعندما كان على وشك تحرير طرابلس تدخلت القوى الكبرى لوقف القتال لانه تريد الفوضى فى ليبيا ولا يستطيع اردوغان ان يدخل ليييا الا بضوء اخضر من ترامب ولو طلب منه ترامب الخروج خلال 24 ساعة سيخرج ولو اﻻ اراد ترامب سحب المرتزقة واادواعش من ليبيا فبتغريدة منه يستطيع لتوقف قطر كلابها فهل سمعت عن عملية ارهابية لداعش فى قطر او اسرائيل او امريكا مستحيل لانها تحت سيطرتهم ويفتحوا الباب لامريكا لدخول اى بلد وفشلت لعبة اردوغان مع الامريكان فى سيناء لرفض الجيش المصرى تدخل الامريكان لانهم يدعمون داعش ويتظاهروا بحربهم والعدو الوحيد للامريكان الجاد فى محاربتهم مع كل من خاف منهم من الحكام ونسى ان الله اكبر منهم هذا العدو كورونا قوة عظمى متنشرة فى كل مكان مع انه اعمى واطرش وابكم ولايحب الشهرة بنتشر بسرعة ولايراه احد بالعين شبح بجد

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