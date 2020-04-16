بعد تسجيل 13 إصابة جديدة.. باشاآغا يطالب السراج بإعادة النظر في قرار حظر التجول الكامل

ليبيا – وجه العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الخميس خطاباً لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن تقرير بعض الاحكام بإعلان حظر التجول الصادر يوم أمس الأربعاء.

باشاآغا وفي خطابه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه أفاد أن التدابير التي تتخذ للوقاية من انتشار فيروس كورونا تحتاج لوعي عام من المواطنين ولإلتزام طوعي وهذا ما كان واقعا بمجرد إعلان قراركم الأول المتعلق بإغلاق الصالات الرياضية ومنع التجمعات واقفال المدارس والجامعات،وفقاً للخطاب.

وأشار إلى أن الالتزام الطوعي كان كبير وفاعل مع الجهود التي بذلتها أجهزة إنفاذ القانون،لافتاً إلى أن القرار رقم “277” جاء دون سابق إنذار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث صرف مؤخرا مرتبات ثلاث أشهر دفعه واحدة للعاملين بالقطاع العام ويسعي جلهم لسحبه مرتباتهم من المصارف التجارية وهذا ما خلق تجمعات في ظل هذه الجائحة سواء على المصارف أو الأسواق.

كما نوّه إلى أن توقيت القرار في ظل هذه الظروف من النزوح وحاجة المواطنين لسحب مرتباته وقبيل عشرة أيام من شهر رمضان المبارك سوف يدفع إلى مزيد من الازدحام الذي تم ملاحظته اليوم الخميس يصعب من خلاله تطبيق الحظر الذي يتطلب وعيا عاما وحلولا كاملة تضمن توفير الخدمات الأساسية على أقل تقدير

وزير الداخلية دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تقييم مراحل الحظر التي اتخذت في السابق ودراسة إيجابياتها وسلبياتها ومكان الخلل فيها مع دارسة للأوضاع العامة وإجراء تعديلات جزئية بقرار حظر التجول التام بما يخدم المصلحة العامة والحماية المجتمع بشكل أكثر فاعلية.

يشار إلى أن رئيس الرئاسي فائز السراج قد اصدر قراره رقك “277” بشأن فرض حظر التجول الكامل ابتداءً من يوم غد الجمعة ولمدة عشرة أيام بناءً على توصيات مركز مكافحة الأمراض واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا التي حذرت من خطورة الوضع الوبائي وتسجيل حالات محلية وتضاعف عدد الاصابات خلال اسبوع حيث كان عدد الاصابات الاسبوع الماضي 20 إصابة ليتضاعف نهاية هذا الاسبوع إلى 48 إصابة وهذا ما إعتبره مركز مكافحة الأمراض مؤشر خطير يلزم الحكومة باتخاذ اجراءات حازمة وصعبة لاحتواء هذا الانتشار وهو ما يطالب باشاغا بإعادة النظر به.

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