«مجلس السراج» يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إن المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، تابع مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وزعمت وسائل الإعلام، أن المجلس الرئاسي اجتمع، اليوم الخميس، برئاسة فائز السراج، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور نائبي السراج، أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

وتناول الاجتماع، مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث عرض ملخصاً لتطورات الموقف العسكري على الأرض، وجرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، على حد زعم وسائل الإعلام.

وألمحت وسائل الإعلام، إلى أن المجلس تطرق للبرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها والمدن المحررة- في إشارة إلى المدن التي اغتصبتها المليشيات المسلحة من أصحابها- والإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات المواطنين، على حد زعمهم.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس حالة من التزاحم الشديد بين المواطنين، على خلفية قرار حكومة «السراج» بتطبيق حظر كلي في المناطق التابعة لها ابتداء من غدًا الجمعة ولمدة 10 أيام.

أثار هذا القرار حالة من الذعر لدى المواطنين، حيث أصبح الجميع في حاجة لتأمين احتياجاتهم بشكل سريع قبل تطبيق موعد الحظر، وهو ما تسبب في ازدحام الأسواق وكذلك تعطل حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية بسبب تكدس السيارات.