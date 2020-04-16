مركز مكافحة الأمراض يتسلم شحنة مستلزمات طبية

تسلّم المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة من مستهلكات أخذ العينات التي يجرى فحصها بالمختبر الخاص بالمركز.

وبينتوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الشحنة تمثلت في عشرة آلاف قطعة من الأداة (Nasal Swab) المستخدمة لأخد مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن هذه الشحنة وصلت قبل أيام من دولة بلجيكا عبر مطار مصراته الدولي، تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها الوكيل العام محمد هيثم عيسى الخاصة بالخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمتعلقة بتوريد الاحتياجات المختلفة من بنود الإمداد الطبي.