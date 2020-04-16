هذا ما قالته بلدية مصراته بشأن حظر التجول

عقد اليوم الخميس اجتماعا ضم وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي والمجلس البلدي مصراتة، واللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بالبلدية، ورئيس لجنة مكافحة جائحة كورونا المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (207).

وبين المجلس البلدي مصراته أن قرار الحظر التام المقرر تنفيذه ابتداء من يوم الجمعة ولمدة 10 أيام يهدف لتقليل مخاطر مؤكدة من انتشار الفايروس .

وشدد المجتمعون على أن مخالفة القرار سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها مؤكدين على ضرورة أن يراعي المجلس الرئاسي خصوصية بعض البلديات بناءً على ما يرد منها من مقترحاته من خلال اللجان المشكلة بها يعتمدها المجلس البلدي، وتضمن الحد من انتشار الفايروس، مشددين على أن اللجنة العليا ستقدم مقترحها بالخصوص.

وأكد المجتمعون على ضرورة أن يضع المجلس الرئاسي آلية لتتبع الآثار السلبية للقرار ومعالجتها أولاً بأول، أو تعديل القرار وتطويره بشكل مستمر، وبما يضمن فعلاً الحد من الازدحام وانتشار الفايروس.

ولفت المجتمعون إلى ضرورة أن تتم العودة بالعالقين بخطوات متواصلة تحت إشراف لجنة رباعية برئاسة وكيل وزارة الخارجية، وبعضوية وكلاء كل من وزارة الداخلية، والصحة، والمواصلات، التي ستتكفل بضمان رجوع المواطنين بعد اتخاذ كامل الإجراءات المتعلقة بخلوهم من الفايروس، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة إن وجدت ولفت المجتمعون إلى أن تم تأكيد التواصل المباشر بين اللجنة العلمية المشكلة من الرئاسي مع الفرق العلمية المشكلة بالبلديات لأهمية هذا التواصل.

وبين المجتمعون أن ستتم دراسة مسحية تحت إشراف الوزارة للأطقم الطبية على مستوي ليبيا لتأكيد أو نفي فرضية وجود إصابة سابقة لليبيين بفيروس كورونا وتكون مناعة لديهم.

واستعرضت اللجنة العليا خلال الاجتماع المجهودات التي تبذل ببلدية مصراتة، والصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة الاستجابة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها كما تم الاتفاق على العمل على توفير احتياجات خطة الاستجابة لمكافحة جائحة فيروس كورونا بالبلدية.

وطلب وزير الصحة المساهمة بتقديم الرأي والمشورة في كيفية تقديم بعض الخدمات وفي مقدمتها الخدمات المصرفية لضرورتها بما يضمن تقليص انتشار الفايروس كما تم التأكيد على التوعية المستمرة بالإجراءات الوقائية وهي خط الدفاع الأول للحد من انتشار الفايروس