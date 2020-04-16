رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا” يتفقد مقر الحجر الصحي في البريقة

البريقة 16 أبريل 2020 (وال)- قام رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا” في ليبيا سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري، إلى مقر الجديد للحجر الصحي ببلدية البريقة.

هذا ويرافق سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري في زيارته أعضاء اللجنة معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

واطلع سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري خلال زيارته لمقر الحجر الصحي الجديد في جامعة النجم الساطع، التي تم تجهيزها كمقر الحجر الصحي لإمكانية استخدامها كحجر صحي للمواطنين الليبيين الذين علقوا في عدد من دول العالم بعد عودتهم لأرض الوطن.

وعقد سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري اجتماعًا، ضم عميد بلدية البريقة، وأعيانها والمسؤولين، ومديري الشركات النفطية، ومديري أمن طوق الهلال النفطي. (وال- البريقة) ر ع/ ر ت

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