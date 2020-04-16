وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث آخر الأعمال المقدمة للمجتمع من خلال البرنامج الوطني للدعم النفسي والاجتماعي

بنغازي 16 أبريل 2020 (وال)- عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية الدكتور فتحية علي حامد اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر الأعمال المقدمة للمجتمع من خلال البرنامج الوطني للدعم النفسي والاجتماعي.

هذا وناقشت معالي الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر ديوان الوزارة في بنغازي، بحضور آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة العميد خالد المحجوب، ومدير مدرسة التوجيه المعنوي العميد بشير الناجح، ومسؤول الدعم النفسي بالتوجيه المعنوي علي الشرع، إمكانية تطويرها وتعزيزها بالتعاون والتواصل مع كافة الجهات، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة البرنامج الوطني.

كما بحثت معالي الوزيرة خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا مدير الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الليبي بهاء الكواش، ومديري الإدارات والموظفين بالوزارة، وممثلي الجهات التابعة في البرنامج الوطني للدعم النفسي والاجتماعي، الاهتمام بكافة شرائح المجتمع الليبي، وتسهيل كافة الإجراءات للفئات المشمولة التي ترعاها الوزارة، بالإضافة إلى العاملين لحساب أنفسهم الذين تضرروا من الحظر التجوال والحجر المصاحب للأزمة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائدين من الجبهات، وذلك بالتعاون مع إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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