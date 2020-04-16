بالصور.. طائرة الجيش الأمريكي في رحلة “غامضة” إلى بنغازي

نشر موقع “إيتاميل رادار” المتخصص في رصد الطائرات العسكرية معلومات حول رحلة “غير اعتيادية” قامت بها طائرة بوينغ من طراز Globemaster USAF Boeing C-17A من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة بنغازي.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة زُوّدت خلال رحلتها بشحنة وقود “جوّياً” من طائرة أخرى من طراز USAF KC-135R فوق المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرته حسابات متعددة على تويتر.

وأضاف “إيتاميل رادار” أن الطائرة اختفت من جميع مواقع التتبع ومن ثم ظهرت مرة أخرى عندما كانت في رحلة من ليبيا إلى ألمانيا.

وسلط الموقع المتخصص في رصد الرحلات العسكرية الضوء على أن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها تتبع رحلة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بنغازي، متسائلا عما إذا كانت تحمل إمدادات عاجلة، دون التطرق إلى طبيعة الإمدادات المقصودة.

يُشار إلى أن سلاح الجو الأمريكي يستخدم طائرة الشحن العسكري Globemaster Boeing C-17Aمنذ عام 1980، وهي خاصة بعمليات النقل الجوي الاستراتيجي السريع.

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