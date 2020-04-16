عمامرة يعلن انسحابه من شغل منصب مبعوث أممي إلى ليبيا

و اوضح السيد لعمامرة في تصريح للصحافة “لقد اقترح علي الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش شخصيا يوم 7 مارس المنصرم تقلد منصب ممثل خاص و رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و لقد اعطيته موافقتي المبدئية من باب التزامي تجاه الشعب الليبي الشقيق و الهيئات الدولية و الاقليمية المعنية بإيجاد حل للازمة الليبية“.

و أضاف في هذا الصدد “يبدو أن المشاورات التي يقوم بها السيد غوتيريش منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن و غيره من الفاعلين و هو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم و المصالحة الوطنية في ليبيا“.

و في السياق ذاته، أشار السيد لعمامرة “اعتزم الاتصال هاتفيا في الساعات القادمة بالأمين العام الاممي لشكره مرة اخرى على اختيار شخصي و ابلاغه عن سحب موافقتي المبدئية على اقتراحه و التي ابديتها يوم 7 مارس الماضي“.

و ختم السيد لعمامرة بالقول “سأنتهز هذه الفرصة لأعبر للسيد غوتيريش عن املي في نجاح مسار السلم الذي يجب على المجتمع الدولي ترقيته و تحقيقه في ليبيا”.

للإشارة وقبل أيام تم الإعلان عن رفض واشنطن تأييد ترشيح الجزائري رمطان لعمامرة لمنصب المبعوث ألأممي إلى ليبيا.