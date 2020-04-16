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عمامرة يعلن انسحابه من شغل منصب مبعوث أممي إلى ليبيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الديبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة اليوم الخميس عن سحبه للموافقة المبدئية التي ابداها بخصوص الاقتراح الذي قدمه له الامين العام الأممي، انطونيو غوتيريش في السابع مارس لمنصب ممثل خاص و رئيس بعثة دعم الامم المتحدة في ليبيا.

و اوضح السيد لعمامرة في تصريح للصحافة “لقد اقترح علي الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش شخصيا يوم مارس المنصرم تقلد منصب ممثل خاص و رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و لقد اعطيته موافقتي المبدئية من باب التزامي تجاه الشعب الليبي الشقيق و الهيئات الدولية و الاقليمية المعنية بإيجاد حل للازمة الليبية“.

و أضاف في هذا الصدد “يبدو أن المشاورات التي يقوم بها السيد غوتيريش منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن و غيره من الفاعلين و هو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم و المصالحة الوطنية في ليبيا“.

و في السياق ذاته، أشار السيد لعمامرة “اعتزم الاتصال هاتفيا في الساعات القادمة بالأمين العام الاممي لشكره مرة اخرى على اختيار شخصي و ابلاغه عن سحب موافقتي المبدئية على اقتراحه و التي ابديتها يوم 7 مارس الماضي“.

و ختم السيد لعمامرة بالقول “سأنتهز هذه الفرصة لأعبر للسيد غوتيريش عن املي في نجاح مسار السلم الذي يجب على المجتمع الدولي ترقيته و تحقيقه في ليبيا”.

للإشارة  وقبل أيام تم الإعلان عن رفض واشنطن تأييد ترشيح الجزائري رمطان لعمامرة لمنصب المبعوث ألأممي إلى ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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