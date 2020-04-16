وزارة العمل: قرار الحظر التام يستثني هذه الفئات

أكد مدير إدارة التفتيش الوظيفي بوزارة العمل بحكومة الوفاق صالح عثمان أن قرار الحظر التام الذي إصداره المجلس الرئاسي تحت رقم ( 277) لسنة 2020 يستثنى العاملين في الوظائف السيادية بالقطاعات العامة وذلك باستناده على ما جاء في نص المادة رقم ( 2 ) من القرار ( 215) لسنة 2020.

وقال عثمان بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل إن المادة رقم ( 5) من القرار 215 واضحة وصريحة وتعتبر نافذة حيث كُلفت الوزارات والمؤسسات العامة بالدولة بتنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الالتزام بأقل عدد من الموظفين والحد من التزاحم والاختلاط.

وطالب عثمان بضرورة تنسيق الجهات والمؤسسات مع لجنة الأزمة بوزارة الداخلية لمنح الموظفين الفاعلين تصاريح تنقل خلال ساعات الدوام الرسمي.