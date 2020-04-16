الاتحاد العام لطلبة ليبيا ينعي أعضاء اتحاد طلبة جامعة صبراتة الذين استشهدوا في صبراتة

بنغازي 16 أبريل 2020 (وال)- نعى الاتحاد العام لطلبة ليبيا، أعضاء اتحاد طلبة جامعة صبراتة الذين استشهدوا أثناء قتالهم مع القوات المسلحة ضمن القوات المساندة، وهم يخوضون معركة الدفاع عن الوطن من الغزو التركي العثماني.

هذا وجاء ذلك في بيان صدر في مدينة بنغازي، “استشهد كل من : عضو اتحاد طلبة جامعة صبراتة الطالب بكلية تقنية المعلومات إبراهيم المحجوبي الذي تمت تصفيته من قبل المليشيات الإرهابية، والشهيد عضو اتحاد طلبة كلية الاقتصاد جامعة صبراتة بكلية الاقتصاد صرمان الطالب سراج عامر ابن زايد”.

وتابع البيان : “تقدم الاتحاد العام لطلبة ليبيا بالتعازي في استشهاد زميلين الذين استشهدوا وهم يقاتلون في صفوف القوات المساندة للقوات المسلحة بمدينة صرمان، سائلين الله العظيم أن يتقبلهم من الشهداء ويجعل مقامهم الجنة، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان”. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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