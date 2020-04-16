اللجنة العليا لمجابهة كورونا تعلن تنفيذ حظر كلي ابتداء من الجمعة

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد في طرابلس تنفيذ حظر كلي ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 10 أيام.

قرار اللجنة جاء بناء على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بالفيروس، حيث قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن اللجنة أوضحت خلال مؤتمر صحفي أن الحظر سينفذ بشروط تمثلت في إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة، ويستثنى من الحظر أصحاب سيارات نقل البضائع وسيارات الإسعاف، كما يسمح بالتنقل مشيا بشكل فردي يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا دون استعمال السيارات، مع الالتزام بإجراءات السلامة، كما أعلنت اللجنة قفل المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر، إلى جانب منع التجمعات بكافة أشكالها.

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