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اللجنة العليا لمجابهة كورونا تعلن تنفيذ حظر كلي ابتداء من الجمعة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد في طرابلس تنفيذ حظر كلي ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 10 أيام.

قرار اللجنة جاء بناء على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بالفيروس، حيث قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن اللجنة أوضحت خلال مؤتمر صحفي أن الحظر سينفذ بشروط تمثلت في إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة، ويستثنى من الحظر أصحاب سيارات نقل البضائع وسيارات الإسعاف، كما يسمح بالتنقل مشيا بشكل فردي يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا دون استعمال السيارات، مع الالتزام بإجراءات السلامة، كما أعلنت اللجنة قفل المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر، إلى جانب منع التجمعات بكافة أشكالها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • مين يشجع نادى جائحة الكورونا الذى تحول الى قوة عظمى واثبت تفاهة داعش والقاعدة التى صنعتها الموساد لقتل المسلمين والمسالمين باسم الاسلام لتشويه صورة الاسلام ووقف انتشاره السريع تخيل لو ان احد يريد ان يدخل الاسلامى وقرأ خزعبلات الشيخ الغريانى اكيد سيتحول الا الالحاد لانه سيكره الاسلام والمسلمين ولكن اذا قرأ سيرة رسول الله نبى الرحمة سيلعن الغريانى ويدعوا الناس للدخول فى دين الله افواجا فرينا بالفعل احد الهولندين الذى اساء لرسول الله يسلم بعد ان عرف صحيح الاسلام وكيف طبقه السلف الصالح ففتحوا بلاد العالم بالترحاب فعمروا بن العاص فتح مصر ولو قرأنا ماكتبه عنه الاقباط يفتخر اى مسلم بهذا القائد العظيم الذى اعاد بطريرك الاقباط المضطهد من الرومان وهم مسيحيون وسمح ببناء الكنائس وحرية العقيدة الا ان اصبحت غالبية مصر مسلمين بارادتهم رغم الاحتلال الفرنسى والانجليزى لمصر ولو كان الاسلام انتشر بالسيف لزال بسيوف المحتل الغير مسلم ولكن انتشر بفضل قيمه السامية وايمان المسلم بكل الانبياء والكتب السماوية

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