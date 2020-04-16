العليا لمكافحة كورونا تطلع على جاهزية جامعة النجم الساطع بالبريقة لاستقبال العائدين

عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أمس اجتماعا مع عميد بلدية البريقة وأعيانها ومسؤوليها ومديري الشركات النفطية بها، ومديري أمن طوق الهلال النفطي، وذلك ضمن الجولة التي أجرتها اللجنة في البلدية للوقوف على تجهيزاتها الطبية إلى جانب زيارتها جامعة النجم الساطع التي تم تجهيزها مقرا لـلحجر الصحي لإمكانية استخدامها في حجر المواطنين العالقين في عدد من دول العالم بعد عودتهم إلى أرض الوطن.

هذا وقال رئيس اللجنة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، إن ليبيا لم ولن تتخلى عن رعاياها العالقين في الخارج، مؤكدا أن مدة الحجر الصحي التي سيخضعون لها فور وصولهم إلى ليبيا سيتم فيها توفير كل ما يلزمهم من احتياجات ورعاية إلى غاية انتهاء الحجر الصحي.

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