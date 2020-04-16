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القيادة العامة تعّين آمرين: «مادي» للمنطقة الغربية و«الهمالي» لغرفة عمليات غرب طرابلس و«شقلوف» للمنطقة الوسطى

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خلفية بلقاسم حفتر، قرارات جديدة بشأن إعادة تشكيل بعض المناطق العسكرية وتعيين عدد من الآمرين العسكريين لقيادة المنطقة العسكرية الغربية وغرفة عمليات غرب طرابلس والمنطقة العسكرية الوسطى وغرفة عمليات تحرير غرب سرت.

وبحسب الكتاب الذي قامت بتعميمه هيئة التنظيم والإدارة والمذيل بتوقيع اللواء محمد السنوسي محمد نصر، فإنه نوه بالقرار رقم 173 لسنة 2020 بشأن تقسيم المنطقة العسكرية الغربية إلى قطاعات وتعيين آمرين لها.

ووفقا للقرار رقم “171” فإن القيادة العامة بالقوات المسلحة، أعلنت ضم منطقة الزاوية العسكرية ومنطقة الجبل الغربي تحت منطقة واحدة باسم “المنطقة العسكرية الغربية” وتعيين اللواء إدريس مادي آمرا لها.

كما شمل الكتاب أيضا القرار رقم “176” الذي نص على تشكيل غرفة عمليات غرب طرابلس وتعيين اللواء ركن عبدالله نورالدين الهمالي آمرا لها، أما القرار رقم “174” نص على تعيين اللواء مفتاح شقلوف آمراً للمنطقة العسكرية الوسطى وآمراً لغرفة عمليات تحرير غرب سرت.

وأشار الكتاب أيضا إلى القرار رقم “175” الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكليف العقيد عمر فرج شخبر آمراً للكتيبة 102 مشاة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • شهر رمضان المبارك شهر الغفران، اللهم النصر للامراء الاشاوس، اللهم قبل شهرك الكريم أسألك أن تدفع عنا بلاء حكومة الوفاق ووباء كارونة،. اللهم أسألك النصر للجيش الليبي واللهم انزل الرعب وةلهلاك لكل من يريد الإرهاب والوضى للوطن الغالي، اللهم اهلك أردوغان والمفتن الغرياني

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  • سؤال محيرنى لماذا لم تقوم المقاتلات بقصف ارتال المرتزقة عند تقدمها نحو صبراته ولماذا لم يتم قصف مطار معتيقة ارضيا كما حدث فى اليوم التالى وتدمير غرف العمليات لتسقط الطائرات تلقائيا بدون توجيه هل هذا تقصير ام مقصود لتشتيت المرتزقة فى مساحات واسعة ضمن خطة لاصطيادها وجعلها فريسه سهلة بعيدا عن الكتل السكنية بطرابلس

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  • مادي أمر مدينة الرجبان الهمالي أمر مدينة الاصابعة الهمالي أمر مدينة العربان العظمى هذه هي المناطق ليس المدن التي يسيطر عليها جرذان رجمة على أي المنطقة الغربية تتكلمون ترهونة المدينة واحدة خاضعة حفتر بي اسم فقط يسيطر عليها الكانيات لا يسمحون بدخول اي قائد حفتر إليها يتم الاغتياله الكانيات قريبا ينقلبون على حفتر مسألة وقت ليس إلا تنظم ترهونة إلى حكومة الوفاق مهزلة تعيين الهمالي قبل أيام كان يتوعد بدخول زوراة والزواية اذله الله هرب إلى الوطية المحاصرة متل جرذان

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  • غير أو لا تغير اللواء إدريس مادي راجل مسالم ويحرص على السلم الاجتماعي للمنطقه الغربيه ونفوذه في قبيلة الزنتان أقل من نفوذ الجويلي واللواء مادي ضد هذه الحرب من بدايتها ويفضل المفاوضات على المواجه العسكريه ؟!؟!

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