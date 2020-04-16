القيادة العامة تعّين آمرين: «مادي» للمنطقة الغربية و«الهمالي» لغرفة عمليات غرب طرابلس و«شقلوف» للمنطقة الوسطى

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خلفية بلقاسم حفتر، قرارات جديدة بشأن إعادة تشكيل بعض المناطق العسكرية وتعيين عدد من الآمرين العسكريين لقيادة المنطقة العسكرية الغربية وغرفة عمليات غرب طرابلس والمنطقة العسكرية الوسطى وغرفة عمليات تحرير غرب سرت.

وبحسب الكتاب الذي قامت بتعميمه هيئة التنظيم والإدارة والمذيل بتوقيع اللواء محمد السنوسي محمد نصر، فإنه نوه بالقرار رقم 173 لسنة 2020 بشأن تقسيم المنطقة العسكرية الغربية إلى قطاعات وتعيين آمرين لها.

ووفقا للقرار رقم “171” فإن القيادة العامة بالقوات المسلحة، أعلنت ضم منطقة الزاوية العسكرية ومنطقة الجبل الغربي تحت منطقة واحدة باسم “المنطقة العسكرية الغربية” وتعيين اللواء إدريس مادي آمرا لها.

كما شمل الكتاب أيضا القرار رقم “176” الذي نص على تشكيل غرفة عمليات غرب طرابلس وتعيين اللواء ركن عبدالله نورالدين الهمالي آمرا لها، أما القرار رقم “174” نص على تعيين اللواء مفتاح شقلوف آمراً للمنطقة العسكرية الوسطى وآمراً لغرفة عمليات تحرير غرب سرت.

وأشار الكتاب أيضا إلى القرار رقم “175” الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكليف العقيد عمر فرج شخبر آمراً للكتيبة 102 مشاة.