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بوشناف: الحجر المخصص للعائدين من الخارج سيكون لمن لم تثبت إصابتهم بالفيروس

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وزير الداخلية إبراهيم بوشناف أن الحجر الصحي الذي خصص لاستقبال الليبيين العائدين من الخارج لن يتواجد به إلا من ثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، أما المصابون فسيتم تحويلهم مباشرة إلى المستشفيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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