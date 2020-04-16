بوشناف: الحجر المخصص للعائدين من الخارج سيكون لمن لم تثبت إصابتهم بالفيروس

أكد عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وزير الداخلية إبراهيم بوشناف أن الحجر الصحي الذي خصص لاستقبال الليبيين العائدين من الخارج لن يتواجد به إلا من ثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، أما المصابون فسيتم تحويلهم مباشرة إلى المستشفيات.

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