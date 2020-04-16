عصر يؤكد على وجود مخزون كافٍ من السلع الغذائية

أخبار ليبيا24

قال وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية اليوم الخميس إن السلع الغذائية متوفرة بشكل كافٍ لمد طويلة بمخازن صندوق موازنة الأسعار.

وطالب منير عصر، صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد بتزويد الوزارة بأسماء الجمعيات، التي منح لها الإذن في حجز وتوزيع السلع منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل مراقبي الاقتصاد بجمع البيانات للجمعيات الاستهلاكية وأعداد المساهمين.

وبحث الوزير قبل يومين مع رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ورئيس الأركان للقوات المسلحة عبد الرزاق الناظوري احتياجات البلديات من السلع التموينية.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قد طالب صندوق موازنة الأسعار بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية، إلا بعد التنسيق مع اللجنة للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها.

وشددت اللجنة على رئيس صندوق موازنة الأسعار، محمد أبو القاسم، بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية، إلا بعد التنسيق معها، مع ضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبين الجمعيات الاستهلاكية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى التزام الجمعيات بتوزيع هذه المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

كما شددت اللجنة على الصندوق ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة وللعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة، تحسبا لأي طارئ.

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