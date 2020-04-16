الحويج وبوقادوم يبحثان آخر تطورات وباء كورونا والأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية عبدالهادي الحويج مع وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم في اتصال هاتفي آخر تطورات وباء كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ليبيا والجزائر.

كما تطرق الطرفان للأوضاع في ليبيا حيث أكد الحويج أن الحرب التي تخوضها القوات المسلحة حرب مشروعة لتحرير البلاد من العصابات الإجرامية، مشيرا إلى أن ظهور إرهابيين مطلوبين للعدالة في هجومهم الأخير على المدن الغربية، وقيامهم بإخراج السجناء المتشددين المطلوبين دوليا، لهو دليل واضح على تواطؤ حكومة السراج بمعاونة ومساندة تركيا، والمرتزقة الأجانب ضد الشعب الليبي، بالإضافة إلى الجرائم التي ارتكبوها من ضرب الأهداف المدنية حسب قوله.

من جهته عبر بوقدوم عن قلقه حيال ما ورد عن انتهاكات حدثت خاصة في مدينتي صرمان وصبراتة، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية بشكل جذري من الليبيين أنفسهم.

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