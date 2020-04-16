مجلس «سرت للنفط» يسلم الراية للإدارة الجديدة وفقا لقرار الجمعية العمومية

شهدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي، مراسمُ التسليم والاستلام بين مجلس إدارة الشركة السابق ومجلس الإدارة الجديد المشكل بناءً على قرار الجمعية العمومية رقم 43 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشركة، فإن أشرف محمد العبار عضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط شارك في عملية التسليم بين الإدارتين.

وفـي كلمتـه بالمناسبـة، حيَّا “ناجي محمـد أحفـاف” رئيس مجلس الإدارة السابـق، مجلس الإدارة الجديد، متمنياً لهم التوفيق، مشددا على ضرورة استمـرار الدعم والبذل والعطاء في أي موقع من مواقع العمل بالقطاع.

من جهته، قدم”مسعود سليمان موسى” رئيس مجلس الإدارة شكرَه وتقديرَه لمجلس الإدارة السابق، مؤكدا أنه حمل الأمانة والمسؤولية وتحلّى بالإخلاص والصبر، وحرص على النهوض بها واستمرار العمليات.