الخارجية الليبية تحتج على تصرف السفير الألماني لدى ليبيا

أكدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية أنها تلقت اتصالا هاتفيا من السفارة الألمانية لدى ليبيا نقل فيه اعتذار السفير أوليفر أوفشا بشكل رسمي عن اتصالات أجراها مع بعض عمداء البلديات التابعة للحكومة.

وأشارت السفارة الألمانية إلى أن اتصالات أوفشا كانت للاطمئنان عن الوضع الصحي فقط في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، ولم تكن ذات طابع رسمي أو خلفية سياسية، معربا عن تفهمه لدور الوزارة، وأن ذلك لن يتكرر مستقبلا.

هذا وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن احتجاجها الرسمي على ما قام به السفير الألماني من إجراء اتصالات هاتفية مع بعض عمداء البلديات، معتبرة إياها خرقا للأعراف الدولية، حيث طالبت في مذكرة الاحتجاج باعتذار رسمي من السفارة الألمانية على ألا يتكرر مثل هذا الفعل مجددا، مؤكدة أنها القناة الرسمية والشرعية لمثل هذه الترتيبات.

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