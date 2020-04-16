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بوابة إفريقيا الإخبارية/ أجدابيا |

16 April, 2020

اختتمت ببلدية أجدابيا ،أعمال التعقيم والتطهير لمقر الإدارة العامة لجامعة أجدابيا، بإشراف شركة الخدمات العامة أجدابيا ،شملت تعقيم وتطهير مرافق الإدارة العامة لجامعة أجدابيا، والمكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات ودورات المياه.

وقال المركز الإعلامي لجامعة أجدابيا ، إن هذه الحملة جاءت في سياق خطة متكاملة؛ تشمل جميع مرافق الجامعة، وذلك حرصًا على سلامة الموظفين، وضمان خلو كافة المرافق الجامعية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد رئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسى المقريف ،أن الحملة تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة الليبية، وفي ظل الأزمة التي يمر بها العالم من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وحرصًا من رئاسة الجامعة على دعم الجهود الرامية للوقاية من هذا الوباء.

وأوضح المقريف أن إدارة الجامعة تواصلت مع مدير إدارة شركة الخدمات العامة أجدابيا المهندس محمد زغيد، بشأن إجراء حملة لتعقيم وتطهير كافة المباني التابعة للجامعة، كما سيتم تعقيم وتطهير جميع مرافق كليات الجامعة.