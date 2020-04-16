الهلال الأحمر ترهونة يضع البعثة الأممية أمام المعاناة الإنسانية للمواطنين

وجه الهلال الاحمر الليبي فرع ترهونة نداء إنسانيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أوضح فيه ما تعانيه مدينة ترهونة من حصار واستهداف لساكنيها.

وأكد الهلال الأحمر أن مدينة ترهونة هي جزء من هذا الوطن، ويبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة يتم استهدافها واستهداف أهلها إنسانيا، حيث تم قطع جميع سبل الحياة من خلال قطع إمدادات الوقود والمواد الغذائية وقطع الكهرباء الذي تواصل لمدة أسبوع، دون مراعاة الجانب الإنساني المتمثل في قسم غسيل الكلى وقسم عناية الاطفال ومرضى العناية المحتاجين للتنفس الاصطناعي، بالاضافة إلى ثلاجات حفظ الادوية وتطعيمات الاطفال، وما يمر به العالم أجمع في مكافحة جائحة كورونا.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن الحرب الدائرة بين المقاتلين في محاور القتال وليس بين أهالي المدن ليتم استهدافهم بهذه الطريقة اللاإنسانية.

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