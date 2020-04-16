الفاندي: قطع الكهرباء عن ترهونة وإستهداف المعدات التموينية والطبية القادمة إليها يرتقي الى جريمة حرب

ليبيا – إستنكر رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية الشيخ صالح الفاندي قطع الكهرباء عن أهالي مدينة ترهونة والنواحي الأربع، مشيراً إلى أن هذا الأمر أوقف مواجهة فايروس كورونا ودهور الوضع الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة.

الفاندي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء :” وجه رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طالب فيها بضرورة تنفيد التزاماتها في متابعة الإنتهاكات الانسانية.

ودعا رئيس المجلس الجهات الحقوقية والإنسانية لتسجيل الإنتهاكات الصارخة لحقوق الانسان من قطع الكهرباء المتعمد وإستهداف المعدات التموينية والطبية القادمة غلى ترهونة واعتبارها انتهاك يرتقي الى جريمة حرب.

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