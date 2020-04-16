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الفاندي: قطع الكهرباء عن ترهونة وإستهداف المعدات التموينية والطبية القادمة إليها يرتقي الى جريمة حرب

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستنكر رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية الشيخ صالح الفاندي قطع الكهرباء عن أهالي مدينة ترهونة والنواحي الأربع، مشيراً إلى أن هذا الأمر أوقف مواجهة فايروس كورونا ودهور الوضع الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة.

الفاندي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء :” وجه رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طالب فيها بضرورة تنفيد التزاماتها في متابعة الإنتهاكات الانسانية.

ودعا رئيس المجلس الجهات الحقوقية والإنسانية لتسجيل الإنتهاكات الصارخة لحقوق الانسان من قطع الكهرباء المتعمد وإستهداف المعدات التموينية والطبية القادمة غلى ترهونة واعتبارها انتهاك يرتقي الى جريمة حرب.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ربنا كبير ابعد عنكم الكورونا وارسلها للكبراء المتكبرين من دول الناتو كام منهم ماتوا بقصاص عادل من السماء لم يفهمه الاغبياء فهل كان يتصور السلطان المعتوه الذى نهب اموال الشعب الليبى ليصلح بها اقتصاده المنهار ان ياتيه فيروس صغير اقوى من تغريدة ترامب يصيب اكثر من سبعين الف من الاتراك ويوقف السياحة والمصانع وتنهار الليرة ولو استمر على هذا الحال ستخرج ثورة جياع فى تركيا خاصة ان ابطال القبائل برئاستكم قامت بدور بطولى باغلاق ابار النفط لمنع وصول عائده للارهاب فى وقت كان سعر النفط عاليا واكرمكم الله بتوقف الضغوط الدولية بفضل الكورونا وانخفاض الطلب على النفط وحتى مخرجات برلين اصبحت كالزياط فى الهواء مع انشغال الكبار بمصائبهم والمقابر الجماعية عندهم اصبحت شئ مألوف بعد ان كانوا يتفرجوا عليها فى ليبيا بلا اى مبالاه ربنا اعطاهم على قدر نيتهم السوداء مع ان كل هذا ورد بالتفصيل فى القرآن الكريم عن مرسلات عرفا اى متتابعة تعصف عصفا وبسرعة حرف الفاء فالعاصفات يفيد الفورية وتنتشر نشرا فى كل دول العالم وتفرق المكان بيت بيت ومدينة مدينة ودولة دولة والزمان ماقبل ومابعد العاصفة المرسلة شئ اخر تنذرهم بان وعد الله حق قال تعالى :-
    {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7).

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  • يا الشيخ أبو الجهل انت مع شيوخ المهرجين الأصحاب الزردة الولائم اشتركم حفتر بي اكل تملأوا بطونكم الحرام ألم توقع ميلشيات الكانيات الاتفاق مع القوات طرابلس سنة 2018 كانت ميلشيات كانيات تسمى اللواء السابع غيرته الواء التاسع لما بدأ عجوز رجمة حربه طرابلس من الذي خرق الاتفاق تراجع هجم جنوب العاصمة هذا بي شهادة كل القبائل الشيوخ الغرب أكدوا انكم من خلقتم مع طرابلس بدأت العدوان من خرق تعهد طبعا انت الشيخ قبيلته مصير خائن العهود في العرف قبائل جنيتم على ترهونة وأهلها الكرام تدعون التمني جمعكم طمعكم حفتر جرذانه يهربون من الوطية إلى الشرق انتم الأبناء المدينة تدفرعون التمن الجري مغامرة الشخص مهتوه مهزوم

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