مدير مركز مكافحة الأمراض: التطور الوبائي في ليبيا يدعو إلى القلق

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد مدير عام المركز الوطني المكافحة الأمراض بدر الدين النجار، تعليقا على ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، إن التطور الوبائي يدعو إلى القلق.

وأشار النجار، إلى أن تهاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية من الحجر المنزلي والالتزام بحظر التجول كان سببا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نشرت مجلة عين على كورونا الصادرة عن المركز.

ودعا النجار، إلى اتخاذ إجراءات وقائية احترازية تصعيدية في جانب الحجر المنزلي وحظر التجول لمنع انتشار المرض في البلاد والدخول في مرحلة شبيهة بالتجربة الإيطالية والفرنسية بعدم التحكم بالوضع الوبائي.

وكان المركز الوطني المكافحة الأمراض، قد أعلن أمس الأربعاء عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لمصابين الفيروس في ليبيا إلى 48 حالة.

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