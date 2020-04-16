مركز شرطة حي الشورى بالكفرة يبحث مع مؤسسات المجتمع المدني منع التجمعات والمناسبات لمنع انتشار فيروس “كورونا”

الكفرة 16 أبريل 2020 (وال)- عقد بمقر مركز شرطة حي الشورى ببلدية الكفرة، اجتماعًا ضم كل من منسق شراكة المجتمعية الشورى، ومنسق التخطيط والمتابعة، ومنسق الإعلام والتواصل، مع مساعد الشؤون الأمنية بالمركز بحضور مدير مكتب الإيواء.

هذا وتم الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول، مناقشة خطوات المتبعة داخل نطاق الحي من قبل الشرطة، لتشديد على حظر التجوال والتجمعات الاجتماعية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشديد حظر التجوال، وحث الجميع على الالتزام ببنود عقد مبرم حيال عدم إقامة أي تجمعات في المناسبات الاجتماعية والتجمعات، وبضرورة إجراء اتصالات هاتفية لغرض تقديم واجب العزاء وغيرها بدل التجمعات. (وال- الكفرة) ر ت

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