المسماري: تنظيم داعش والقاعدة شاركا في الهجوم على صبراتة

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن الجيش لم يدخل صبراتة سابقا بالسلاح، بل التف أبناؤها مع الجيش وقاموا بطرد داعش ومليشيات تهريب البشر، وأن القوات المكلفة بالحماية انسحبت إلى قاعدة الوطية الجوية لأنها رأت أن الدفاع من داخل المدينة سيتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح.

المسماري وفي مؤتمر صحفي أمس أكد أن تنظيمي القاعدة وداعش شاركا في الهجوم على مدينة صبراتة، كما شارك فيه الهاربون من بنغازي من أنصار الشريعة والمصنفين دوليا على قوائم الإرهاب، بسبب رفض أهالي صبراتة وجود المليشيات الإرهابية.

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة تقوم بعمل كبير في منطقتي القره بولي وعين زارة، مشيرا في مؤتمر صحفي أمس إلى تحقيقهم تقدمات ناجحة في منطقة أبو سليم، وقتلهم لعدد من المرتزقة السوريين وأسر البعض الآخر.

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