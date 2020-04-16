أمن طبرق تكشف حقيقة اشتباكات في طبرق

أكد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي أن مدينة طبرق شهدت حادثا عرضيا بين أعضاء من مديرية طبرق قسم النجدة وصاحب محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ إجراءات حظر التجول.

ونقل الناطق باسم الجيش أحمد المسماري عن الرفادي تأكيده أن الحادث الذي وقع اليوم الخميس في مدينة طبرق هو حادث عرضي بين أعضاء من مديرية طبرق قسم النجدة وصاحب محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ إجراءات حظر التجول المفروض لمقاومة انتشار وباء كورونا ونتج عن الحادث وفاة مواطن وجرح آخرين.

وأضاف أن ما تداول من أنباء حول الحدث غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة على الإطلاق.

وكانت أنباء ترددت حول اندلاع اشتباكات بين المواطنين ومديرية أمن طبرق على خلفية مقتل أحد المواطنين وأفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بحدوث تبادل لإطلاق النار بين المواطنين وأفراد الأمن بالمديرية، مشيرين إلى عدم التزام المواطنين بحظر التجول الذي فرض لمجابهة فيروس كورونا.