آمر منطقة طبرق العسكرية: وفاة مواطن وجرح آخرين في طبرق كان حادثًا عرضيًا

طبرق-العنوان

أكد آمر منطقة طبرق العسكرية أن وفاة مواطن وجرح آخرين اليوم الخميس في طبرق كان حادثًا عرضيًا نتيجة لتعامل أعضاء قسم النجدة بمديرية الأمن مع إجراءات حظر التجول مع صاحب محل تجاري، وفق ما ذكره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري.

وقال المسماري، في تدوينة على فيسبوك، “اللواء سالم الرفادي آمر منطقة طبرق العسكرية يؤكد ان الحادث الذي وقع اليوم في مدينة طبرق هو حادث عرضي بين اعضاء من مديرية طبرق قسم النجدة وصاحب محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ إجراءات حظر التجول المفروض لمقاومة انتشار وباء كورونا ونتج عن الحادث وفاة مواطن وجرح آخرين”.

وأضاف المسماري، “أن ما تنشره قنوات الفتنة والظلالة الإخوانية حول الحدث غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة على الإطلاق”.

وادعت وسائل إعلام الممولة من جماعة الإخوان قد ادعت وجود اشتباكات مسلحة بين أهالي طبرق ومديرية أمن المدينة على خلفية مقتل مواطن على يد أفراد المديرية.