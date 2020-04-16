مدير أمن ربيانة يدعو آمر المناطق العسكرية الجنوبية للنظر في استثناء ربيانة من إجراءات الدخول والخروج من الكفرة

ربيانة 16 أبريل 2020 (وال)- دعا مدير أمن ربيانة الرائد خميس سليمان توكى، آمر المناطق العسكرية الجنوبية، للنظر في استثناء أهالي بلدية ربيانة، من إجراءات الدخول والخروج من بلدية الكفرة.

هذا وجاء ذلك في كتاب موجه إلى سيادة آمر المناطق العسكرية الجنوبية اللواء بالقاسم الأبعج – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – جاء فيه “نظرًا لما تمر به البلاد بشأن فيروس “كورونا” وبناء على تعليمات اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا” بليبيا، بشأن حظر التجول ومنع التنقل بين المدن”.

تابع البيان : ” عليه .. نأمل منكم النظر في أمر سكان منطقة ربيانة التي تبعد حوالي 140 كيلومتر غرب الكفرة، حيث أن أغلب المواطنين تربطهم علاقات اجتماعية في الكفرة، ولديهم حسابات مصرفية في الكفرة، كما أنهم يقومون باحضار المواد الغذائية والخضروات وكل الضروريات من الكفرة، عليه نأمل منكم وضع حل للأمر بالتنسيق مع مديرية أمن الكفرة، لتحديد آلية وطريقة دخول وخروج مواطني ربيانة لسد حاجاتهم الضرورية”. (وال- ربيانة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال