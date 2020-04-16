مغيب: اعترافات المرتزقة تؤكد إرسال أردوغان لهم لمحاربة القوات المسلحة

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن جنود القوات المسلحة في محاور القتال يقبضون كل يوم على أعداد من المرتزقة السوريين وغيرهم من جنسيات مختلفة يقاتلون مع المليشيات، وعند التحقيق معهم يقولون إن تركيا هي التي نقلتهم إلى ليبيا لقتال الجيش.

امغيب أشار في تدوينة له إلى أن هؤلاء المرتزقة الآن في قبضة الجيش وتستطيع أي دولة أو جهة أو منظمة عربية أو دولية التأكد من خلال الاستماع لاعترافاتهم في أي وقت، كما يمكن لأي أحد الاطلاع على أدلة ووثائق أخرى تثبت تورط نظام الرئيس التركي أردوغان في دعم المليشيات لمحاربة الجيش الذي يسعى لوقف التوسع التركي في ليبيا والمهدد لكل الدول العربية المجاورة وغير المجاورة .

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