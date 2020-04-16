“الحديد والصلب” تفرّغ موظفيها وتمنحهم مرتبا أساسيا

أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الخميس، قرارا بشأن تحديد ساعات العمل بشكل مؤقت، إثر اجتماع موسع عقد بمقر الشركة الكائنة في مدينة مصراتة.

وجاء في المادة الأولى من القرار، اعتبار الموظفين والقياديين الإداريين في حالة تفرغ من العمل بمرتب أساسي، واستثناء من تُلزمهم طبيعة عملهم التواجد.

وطالب مجلس الإدارة باستمرار الأعمال في بعض الإدارات وهي قسم الاتصالات والسلامة المهنية، وإدارة الشؤون الأمنية والمناوبة العامة.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أن يكون دوام الموظفين المستثنين من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وأن يبدأ تنفيذ النظام الجديد من الأحد المقبل.

وطالب مجلس الإدارة قطاع شؤون الإنتاج باتخاذ الإجراءات التي تخلص بتشغيل الخطين الأول والثاني بمصنع القضبان القديم ابتداء من السبت المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية