الحويج يطالب تونس بإيضاح حقيقة تورط أطراف تونسية في نقل إرهابيين لليبيا

طالبت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية من نظيرتها التونسية إيضاحا حول الأخبار التي نشرت والتي تفيد بتورط بعض الأطراف التونسية وتواصلهم مع حكومة أوردغان ضد ليبيا وبالأخص في نقل بعض التونسيين للقتال في صفوف المليشيات والإرهابيين بدعم تركي.

وقالت الوزارة إن رسالة وجهها وزير الخارجية عبد الهادي الحويج إلى نظيره التونسي نور الدين الري حول هذا الموضوع، مؤكدة أن ذلك يمس أمن واستقرار ليبيا وتونس معا بشكل خطير نظرا لما تقوم به تركيا من تدخل مباشر في الشؤون الليبية، ومحاولتها زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا والفضاء المغاربي ودول الجوار عموما.

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