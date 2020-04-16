الرفادي: هذا ما حدث في طبرق اليوم

أخبار ليبيا24

فنّد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي وجود اشتباكات مسلحة بين عناصر مديرية أمن طبرق مع مسلحين، مشيرًا إلى أن وفاة مواطن وجرح آخرين كان حادثًا عرضيًا نتيجة لتعامل أعضاء قسم النجدة مع صاحب محل تجاري بشأن إجراءات حظر التجول.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في تدوينة على فيسبوك، “اللواء سالم الرفادي آمر منطقة طبرق العسكرية يؤكد ان الحادث الذي وقع اليوم في مدينة طبرق هو حادث عرضي بين اعضاء من مديرية طبرق قسم النجدة وصاحب محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ إجراءات حظر التجول المفروض لمقاومة انتشار وباء كورونا ونتج عن الحادث وفاة مواطن وجرح آخرين”.

وأضاف المسماري، “أن ما تنشره قنوات الفتنة والظلالة الإخوانية حول الحدث غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة على الإطلاق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24