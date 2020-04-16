المجلس الرئاسي يبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

بحث رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس اجتماعاً، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث عرض السراج ملخصاً لتطورات الموقف العسكري على الأرض، وجرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية.

كما تطرق الاجتماع للبرامج التي تعزز الأمن في العاصمة طرابلس ومحيطها والمدن المحررة، والإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات المواطنين.

من ناحية أخرى تابع اجتماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

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