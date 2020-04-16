اخبار ليبيا الان

الغرياني: تفجير النفس في العدو للنكاية به وكسره جائز شرعاً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن مت وصفها بـ”إنتصارات حكومة الوفاق وقواتها وتكبيد من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) خسائر كبيرة في المعدات والمرتزقة خاصة بعد إنطلاق أهالي منطقة شرق مصراته إنطلاقة كاسحة أدت إلى دحر “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) إلى الصحراء حسب زعمه.

الغرياني إعتبر خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد أن أعداد القتلى من مصراته وزليطن وما حولها كانت فاجعه خاصة أنها تضمنت عدد من خيرة أبناء مصراتة منهم أساتذة الجامعات والمهندسين.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق مازالت تحافظ على الود مع من وصفهم بـ” المجرمين القتلة والدول المجرمة” ولا تتخذ أي إجراء فعلي عملي يردعها غير بيانات واستنكارات، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي وغيره سيندمون على هذا الموقف المتخاذل.

وإستطرد حديثه:” أحيي أبطال الزاوية الغربية الذين أخذوا بزمام الموقف وكانت إيديهم على الزناد طول السنوات الماضية يعدون العدة كما أحيي كل المدن التي التحقت بهم كجنزور وأهالي تلك المناطق المختطفة الذين انتفضوا من الداخل والتحموا مع القوات وكانوا خير عون على هذا الإنتصار الكبير الكاسح الذي كان سريع وبأقل التكاليف، نشيد بالأخص بموقف مدينة زوارة على صمودها وثباتها طول السنين وسط المدن الموبوئة وكل المحاولات التي وجهت لهم لإسقاطهم للإستيلاء على معبر رايس جدير من قبل حفتر بائت بالفشل بفضل صبرهم ودفاعهم عن مدينتهم وعن ليبيا”.

كما دعا أهالي الزاوية الغربية إلى عدم التساهل مع ضعاف النفوس والأخذ بكل من تسول له نفسه الإخلال في الأمن في تلك المدن لأن النصر لا يدوم إلا ببسط الأمن وإنتشار العدل وتجنب إعادة أخطاء الماضي.

وأردف:” كل من يتولى منصب أمني في المناطق يجب أن يتم بمعرفتهم بحيث تسلم لأيدي أمينة أما لو ردت إليهم بعض العناصر الخبيثة والمتسترة فأنها ستتولى الأمر وتنافق وتهادن وبعدها نرى منها ما رأينا من السابقين لأن قادة السابقين في هذه المناطق عينتها حكومتنا لكن لم يكن موفق أعلنوا انضمامهم لحفتر”.

ورأى أنه من الممكن المحافظة على النصر من خلال بسط العدل والأمن والمصالحة بين القبائل دون وجود ضغائن ويكون من يحكم هو القانون، مشيداً بما وصفه بـ” تحرير المساجين” في تلك المناطق واصفاً إياها بالخطوة الممتازة وداعمة من دعائم النصر.

الغرياني طالب الحكومة وذو الخبرة والقادة والنخب برفع الظلم عن المسجونين في كل سجون ليبيا لأن فيها أشخاص مظلومين اعتقلوا تحت تهم الارهاب ادعاها حفتر، مناشداً الرئاسي ووزير الداخلية والعدل كونهم المسؤولين بإخراج السجناء الذين تم إتهامهم بالإرهاب لأنهم كانوا يقاتلون حفتر في المنطقة الشرقية أو كان لديه توجه يخالف توجه الآخرين فالسكوت عن وجودهم بالسجن سيؤخر النصر بحسب تعبيره.

وأضاف :” يجب على المقاتلين ملاحقة فلولهم إياً كان و إياً ما مشوا لا بد الخلاص منهم لأن بقائهم يعني أنهم سيعدون العدة و ينقضون مرة أخرى أشرس مما كانوا، بعضهم هرب للجبل و استعانوا بقوات حفتر لذلك قصفت بوابة في مدينة جادوا و خسرنا عدد من الشهداء، عليهم أن يحرصوا على متابعة الفلول المرتزقة سواء ليبيين أم غير ليبيين كلهم يقاتلون من أجل المال”.

كما قال إن التبرع بالدم في المعارك من أهم وأعظم الأمور وهو ركن من إستمرار المعركة وباب من أبواب الجهاد لا يمكن الاستهانة به، داعياً الجهات المسؤولة إلى توزيع سيارات للتبرع في 60 مكان بطرابلس.

ورد على سؤال أحد المشاهدين حول إن كان يجوز لمن وصفهم بـ”الثوار” أو احد منهم تفجير نفسه خشية الوقوع في الأسر مبيناً:” قتل النفس منهي عنه فقد يقع في الأسر وينجيه الله وقد يخاف أن يقع في الأسر ويأتي من ينقذه، التفجير في العدو بمعنى أن يكون فيه نكاية للعدو أي توجد فيه أثر وهزة وانكسار هذا مشروع وجائز”.

ختاماً دعا من وصفهم بـ”المقاتلين والمجاهدين” إلى عدم الإلتفات لأي حديث آخر غير حسم المعركة وإتمامها لأن الوباء الأكبر الذي يهدد ليبيا هو من وصفهم بـ”حفتر و مرتزقته” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ووحدات القوات المسلحة الليبية) الذين يجب القضاء عليهم، مشيراً  إلى أن من يريد وقف القتال بسبب كورونا وغيرها هدفه جعل “حفتر” يلتقط انفاسه لأنه مهدد بالسقوط حسب زعمه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • شريعتك الصهيونية التى تعلمتها على يد استاذك اليهودى تحلل ما حرمه الله انظر حولك فى اسطنبول بيوت دعارة بالقانون وتعمل بها مائتى الف داعرة تدر عائد اربعة مليارت دولار ياحمار ياديوث فهل تستطيع ان تقول للسلطان المعتوه انها محرمة شرعا كان يقطع لسانك ويقول عليك تابع لفتح الله غولن
    وامثالك ايها الجاهل ويفتوا بغير علم حذرنا منهم رسول الله اخر الزمان
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

    رد

  • The bloody harvest from the Satanic city-Misrata, Jim Jones of Libya
    Everyday of his satanic & bloody life wanted more daily massacres
    This is a keen evidence as when the blazing hell fires, asks, ” wa hal men mazeed”

    رد

  • فضيعة الشخه المفتري ضال فلا تضلوا وراءه فهذا حكم الشرع في من ينتحر ………
    الانتحار مُحرّمٌ شَرعًا، بل إن الإسلام قد اعتبره من كبائر الذنوب والآثام التي قد يقوم بها المسلم، لما في ذلك من إنهاء حياته التي أعطاها الله له، وأمره بحفظها، فيكون المنتحر متعدّيًا على ما استأمنه الله عليه قبل أن يتعدّى على نفسه ويظلمها، وبيان دليل حرمة الانتحار ورأي الإسلام فيه من خلال النصوص الصحيحة كالآتي:- عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من تردّى من جبلٍ فقتل نفسَه، فهو في نارِ جهنمَ يتردّى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سمًا فقتل نفسَه، فسمُّه في يدِه يتحساه في نارِ جهنمَ خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسَه بحديدةٍ، فحديدتُه في يدِه يجأُ بها في بطنِه في نارِ جهنمَ خالدًا مخلدًا فيها أبدًا

    رد

    • انه ضال فلا تتبعوه يا شباب هذه دعوه للاحزمه الناسفه قتل النفس مع سبق الاصرار
      بسم الله الرحمن الرحيم
      قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (75)

      يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم، القائلين: إذا تتلى عليهم آياتنا، أيّ الفريقين منا ومنكم خير مقاما وأحسن نديا ، من كان منا ومنكم في الضلالة جائرا عن طريق الحقّ ، سالكا غير سبيل الهدى، فليمدد له الرحمن مدّا: يقول: فليطوَّل له الله في ضلالته، وليمله فيها إملاء.
      وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.
      * ذكر من قال ذلك:
      حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله ( فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ) فليَدعْه الله في طغيانه.
      وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
      حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
      وقوله ( حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ) يقول تعالى ذكره: قل لهم: من كان منا ومنكم في الضلالة، فليمدد له الرحمن في ضلالته إلى أن يأتيهم أمر الله، إما عذاب عاجل، أو يلقوا ربهم عند قيام الساعة التي وعد الله خلقه أن يجمعهم لها، فإنهم إذا أتاهم وعد الله بأحدِ هذين الأمرين ( فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا ) ومسكنا منكم ومنهم ( وَأَضْعَفُ جُنْدًا ) أهم أم انتم؟ ويتبينون حينئذ أيّ الفريقين خير مقاما، وأحسن نديا

      رد

      • لو انت فضيلة الشيخ ولست فضيعة الشخه راك افتيت لاردوغان باغلاق بيوت الدعاره المرخص لها من هو شخصيا طالما انك انت قلت للوفاق ان اطلاق المساجين من موجبات النصر فكيف لا يكون اغلاق بيوت الرذيله موجبات النصر وكان الاجدر بك ان تقول لاردوغان من موجبات النصر لك في سوريا وليبيا هي اغلاق بيوت الدعاره فدخل تركيا القومي جله من مردود الكرخانات (بيوت الدعاره)

  • جائز عزاك يامتجقجق ليبيا تحسابها واقفه عليك ومفيهاش رجاله؟
    احترم نفسك ياللي تدعي الإسلام الفتنه اشد من القتل وانتي كتافك معبيات ذنوب برا امسحهم تيراهو مازلك خطوتين علي القبر باش بدقابل الله عز وجل
    لاحول ولا قوه الا بالله شيباني وميخافش ربي بتحريف دين الإسلام

    رد

  • واضح انه مختل عقليا الم يقل ان السراج وحكومته فاسدة وقال اخرون على قناته المسعورة ان السراج غير شرعى وانه يتصور انه رئيس فكيف تنصر فاسد والله لا يحب الفساد ومن هو عدوك وحبيبك قل للناس الحقيقة عدوك هو الشعب الليبى وجيشه الوطنى وحبيبك كلب اسرائيل تميم بادلة قطعية فقطر هى من تمول قناتك وما مصلحتها فى ذلك تفتيت الجيوش العربية لصالح اسرائيل وحتى من يشرفك على قناتك اعلاميا الاسرائيلى المسيحى عضو الكنيست السابق ومستشار امير قطر الاعلامى هذه حقائق لا تستطيع ان تنكرها ولو كان ضميرى ميت مثلك لحصلت اكثر منك على ملايين دولارات حرام عندى واسطة كبيرة لمن يوزع عليكم اموال موزه ولى فضل عليه فى بداية عمله السياسى ولكن هو يدافع عن الباطل مقابل المال ونحن ندافع عن الحق ابتغاء مرضاة الله فلا نطمع لا فى مال زائل ولاجاه فما عند الله خير من اموال موزه الفاسدة ربنا يحشرك معها فى جهنم

    رد